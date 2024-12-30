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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu ve Kaptanla Buluştu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu ve Kaptanla Buluştu
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Beşiktaş'ı yeniden yöneten Serdal Adalı, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal ile bir araya gelerek takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve Rizespor maçı için başarı diledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal'la buluştu.

Beşiktaş'ta dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal'la bir araya geldi.

Adalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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