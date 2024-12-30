Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu ve Kaptanla Buluştu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal'la buluştu.

Beşiktaş'ta dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve takım kaptanı Necip Uysal'la bir araya geldi.

Adalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında başarılar diledi. - İSTANBUL