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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Heyet ve Futbolcularla Bir Araya Geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Heyet ve Futbolcularla Bir Araya Geldi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla bir araya gelerek takımın durumu hakkında bilgi aldı. Adalı, Fenerbahçe maçında başarılar diledi.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.

Düzenlenen yemek organizasyonunda takımın son durumu hakkında teknik direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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