Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, VAR kararlarına tepki gösterdi Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimini ve VAR'da alınan kararları eleştirerek, "Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır." dedi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği baloda Başkan Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ile Genel Sekreter Uğur Fora, Ege bölgesinde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkanları, üyeleri ve Beşiktaşlı bürokratlarla bir araya geldi.

Başkan Adalı, baloda yaptığı konuşmada VAR'daki hakem yönetimini eleştirerek, "Biz burada taş üstüne taş koyarak, geleceği inşa etmeye çalışırken, farkındasınız ki birileri de saha içinde alın terimizi gasp etmek için VAR gücüyle çalışmaya devam ediyor. Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir. Milyonların gözü önünde VAR odasındaki şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır." ifadelerini kullandı.

Adalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kimse bize 'takım skoru tutamadı' mazeretini üretmesin. Sahada mücadele eden Beşiktaş'ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz artık sabittir. Buradan bir kez daha, en net şekilde uyarıyorum. Adalet mekanizmasıyla oynamayın. VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. O düdükler ve o ekranlar adaleti sağlamak için var; çifte standart uygulamak için değil. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin."

"Beşiktaş camiası haklarını savunma konusunda tavizsizdir"

Adalı, Beşiktaş'ın hakkını vicdanla yönetilmesi gereken bir sürecin insafına terk etmeyeceklerini aktardı.

VAR sistemine ve mevcut yapıya olan inançlarının tükenme noktasına geldiğini anlatan Serdal Adalı, "Geçtiğimiz günlerde TFF yetkililerine 'Bu sistem hata vermektedir, güven ortamı kalmamıştır' diye söyledim. 'Yabancı VAR Hakemi' talebimiz bir lüks değil, adaletin tesisi için bir zorunluluktur. Hepimiz görüyoruz ki standart dışı kararlar ve eyyamcılık, sahadaki futboldan daha fazla konuşulur hale gelmiştir. O odalarda Beşiktaş aleyhine kurgu içinde olanlar bilsin ki Beşiktaş camiası haklarını savunma konusunda tavizsizdir. Beşiktaş, çelik gibi sıkılmış tek bir yumruktur ve Serdal Adalı ile yönetimi de bu haksız düzenle sonuna kadar mücadele edecek güçtedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Serdal Adalı, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübümüzün finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi 'monitörle', 'düdükle' durdurmaya çalışanlara sesleniyorum: Sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız. Beşiktaş'ın alın terini, emeğini kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Alın teriyle yoğrulmuş bu camia, emeğine göz dikenlerin karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Futbolun şaibeden arındığı, düdüklerin talimatla değil adaletle çalındığı, dürüst bir ligin egemen olduğu, Beşiktaş'ımızın şampiyonluklara koştuğu, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir yıl olmasını diliyorum."