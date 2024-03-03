Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat'ı çıldırttı: Hemen silin bunu
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki gösterdi. Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz. Silin bunu" diyerek tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası protokol karıştı.
"BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ"
Paylaşıma tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" dedi.
ORTALIK KARIŞTI
İki taraf yöneticileri arasında tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.
İşte Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı;