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Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat'ı çıldırttı: Hemen silin bunu

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki gösterdi. Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz. Silin bunu" diyerek tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası protokol karıştı.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ"

Paylaşıma tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" dedi.

ORTALIK KARIŞTI

İki taraf yöneticileri arasında tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.

İşte Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı;

Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat'ı çıldırttı: Hemen silin bunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Hasan Arat Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

veli İdi:

Bedeli sahada ödet sayın başkan,klavyede değil. Bu kadar mizah olabilir,gayet normal.

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Eclipse Moon34:

Kes sesini çığırtkan

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HainKOXPER :

BENCEDE DOĞRU PAY LAŞIM :D

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samet ates:

Mütevazi bir şekilde olanı anlatan bir video paylaştık ne var bunda ??

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Şükrü Polat:

Mütevazi kim siz kim görmemişler. 13 hakem görevden alındığında ligi 13.bitirmistiniz

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Şükrü Polat:

Seviyesiz kulüp gs. Her maç sonu abuk subuk şeyler paylaşıp kendilerini masum gösterirler. Cahiliye dönemi çocukları

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Selim Güler:

Sen cek git Besiktastan .Bize Besiktas baskani lazim fenerin kuklasi degil.

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Nuri Aga:

Bedel derken...

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Eclipse Moon34:

Beşiktaş herkesin babasıdır !!!!!

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Halil Tadik:

Bu kadar iğrenç bir kulüp olamaz gs bu ülkede rezaletin simgesi

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