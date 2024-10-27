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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisine gitmeyecek

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, rahatsızlık yaşadığını ve dinlenmesi gerektiğini için yarın oynanacak Galatasaray derbisine gitmeyecek.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, idari ve mali genel kurulun ardından Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Arat, dev maçta tribündeki yeri alamayacak.

RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE DERBİYE GİTMEYECEK

Beyaz TV'ye konuşan Hasan Arat "Centilmence bir derbi olsun, Beşiktaş kazansın. Tüm camiama başarılar diliyorum" diyerek sözlerine başladı. Galatasaray yönetimininin kendilerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya yanıt veren Arat, "Ben gidemeyeceğim. Hüseyin Bey gidecek. Benim maalesef yaşadığım bir rahatsızlık vardı, o yüzden dinlenmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MAÇ SAHADA KAZANILIR"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son olarak, Yunus Akgün'ün cezasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç bunları konuşmayalım, maç sahada kazanılır" diye konuştu.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü (yarın) saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisine gitmeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

Mehmet hakan Çelik:

Umrumda değil

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