Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: 'Bu bir habercidir'

- Hasan Arat : "Bu bir habercidir"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat :

"Bugünün en büyük transferi Mustafa'ydı"

"Umarım sezon boyunca desteği görürüz"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ı yenerek kazanılan 2024 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetime geldiğimiz 8 ay içerisinde iki kupa kazandık. Bu sadece sezonun başlangıcıdır. Bu bir habercidir" dedi.

Beşiktaş, 2024 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda izleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine tribünlere gelerek takımlarını destekleyen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek başlayan Başkan Arat, "Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş sıkıntılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetime geldiğimiz 8 ay içerisinde iki kupa kazandık. Bu sadece sezonun başlangıcıdır. Bu bir habercidir. Biz şu anda 11. kupamızı kazandık. Bir tane kupamızı saymıyorlar ama federasyona müracaatımızı yapacağız. Süper Kupa'daki rekor Beşiktaş'a geçiyor. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı. Hocamız ve teknik ekibimiz çok iyi hazırlandı. Transfer komitesi başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Yücel bu sene çok önemli hamleler yaptı. Beşiktaş camiası olarak gururlu günü yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Şunu unutmayalım bundan sonra önemli olan ligdir. Bu kupa güzel bir müjdedir, Beşiktaş taraftarına hediyedir. Son derece centilmence maç geçti. Maç sonunda madalya töreninde iki takımın bunu göstermesi sportmence oldu. Türkiye'ye iyi bir örnek oldu. Tüm Beşiktaşlıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugünün en büyük transferi Mustafa'ydı"

Transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Başkan Arat, "Bugünün en büyük transferi Mustafa'ydı (Hekimoğlu). O yüzden Mustafa'yı takip edin. Ciro dünyada kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu bir takım oyunu, bu bir mücadele. Hocadan oyunculara kadar tüm takım konsantreydi. Son derece iyi çalıştılar, iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Bugün bu sevinci yaşayacağız, yarın sabah Beşiktaş yeni hedefine koşmak zorundadır. Koşacaktır. Eksiklerimiz varsa onları da tamamlayacağız. Transferle ilgili Beşiktaş iyi bir, profesyonel sistem kurdu. O sistem devam ediyor. 15 Eylül'e kadar hem gidenler, hem kalanlar olacak. Bu işin doğası. Bugün Beşiktaş Onana'yı da kazandı. Beşiktaş iyi yolda, iyi yolda olmaya devam edecek. Çok planlı devam etmek zorundayız" diye konuştu.

"Umarım sezon boyunca desteği görürüz"

Yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile ilgili düşüncelerini aktaran Hasan Arat, "Gio hocanın ilk maçında almış olduğu sonucu çok anlamlı buluyorum. Takımıyla Türkiye'deki ilk maçında tarihi bir skor elde etti. Taraftar Gio'yu bağrına bastı. Bir hocanın ilk maçında bu kadar büyük sevgi gösterisi ile karşılaşması ender görülür. Umarım tüm sezon boyunca sürdürülebilir desteği görürüz" şeklinde konuştu.

"Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ezeli rakipleri olan camialara da çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Tüm camialara mesaj vermek istiyorum. Bu yıl bizim sahamızda bir maç sonucunda, rakip camia hoş olmayan bir tweet atmıştı. Kartalı salıncağa bindirmişti. Şunu kimse unutmasın; kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal burada gelir gerekeni yapar. Beşiktaş olarak, Türkiye'nin en centilmen kulübü olarak bu tip girişimlerde bulunmayacağız. Bu galibiyeti soğukkanlılıkla yaşayacağız. Beşiktaş camiası fevkalade üzülmüştür ama bugün futbolcuların cevabı sahada vermiştir. Ben camiamla gurur duyuyorum. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve Türkiye'mizi nazarlardan korusun."