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Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın oynayacağı Başakşehir FK maçı için antrenman yaptı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik çalışmaları ön plandaydı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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