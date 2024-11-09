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Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan basına kapalı idman, taktik çalışmaları içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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