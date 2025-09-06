Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları dikkat çekti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanında saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor