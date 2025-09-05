Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları ön plana çıktı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve yan top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
