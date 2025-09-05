Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve yan top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam edecek.