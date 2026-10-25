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Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı 9. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı 9. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile yarın evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ardından yapılan taktiksel, duran top ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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