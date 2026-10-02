Haberler

Beşiktaş, Barcelona'ya 95-82 yenildi, Alimpijevic 'zamana ihtiyaç var' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Barcelona'ya 95-82 yenildi. Başantrenör Dusan Alimpijevic, savunmada istediği performansı alamadıklarını belirterek 10 yeni oyuncu olunca bir şeyleri oturtmak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Barcelona'ya 95-82 yenilen Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "Bir süredir savunmamız istediğimiz gibi değil. Bugün de bir başka kötü savunma gecesi oldu. Rakibimiz daha fazla pozisyon üretti ve birebir oyunlarda istediğimiz performansı alamadık. Barcelona'nın sahanın iki tarafındaki temaslı oyununa cevap vermekte zorlandık. 10 yeni oyuncu olunca bir şeyleri oturtmak için zamana ihtiyacınız oluyor. Avrupa Ligi bu konuda acımasız bir zemin. Bundan çıkış bulmak için çalışacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların, çağrısına cevap verdiklerini kaydeden Sırp çalıştırıcı, "Taraftara büyük saygı duyuyorum. Beşiktaş iyi ve kötü günde taraftar desteği alan bir camia. Kötü günde bu varlığı göstermek Beşiktaş taraftarını özel kılıyor. Onlar yaşadığımız zorluğu biliyor. Kötü günde bu yükü taşımayanlar iyi günler geldiğinde sizin yanınızda olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar ve çeşitli sebeplerle bazı oyunculardan faydalanamadıklarını söyleyen siyah-beyazlı antrenör, çift maç haftalarında diri oyunculara çok ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Barcelona Başantrenörü Aleksander Sekulic ise "Beşiktaş iyi bir takım. Burada oynamak bizim için keyifliydi. Bu atmosfer karşısında bir arada kaldık ve oyunun iki tarafında elimizden geleni yaparak galip geldik." dedi.

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Aziz Başkan 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, hazırlık maçında Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray'dan üç gollü geri dönüş!

Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu

Kalçasını kırıp ameliyat olmuştu! İyileşti, ilk pozunu verdi
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

Avrupa, Trump'ın tehdidine boyun eğdi! Stokları piyasaya sürecekler
Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

Lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntü!
Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

Türk şirketinden dev hamle! İki havayolunu birden aldı
Türkiye, 1960'lardan bu yana en yüksek yağışla yeni su yılına girdi! İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

Kuruyan barajda su 5 kat arttı! İşte 3 büyük şehirde son durum
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı