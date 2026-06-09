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Basketbol Süper Ligi'nde son finalist belli oluyor

Basketbol Süper Ligi'nde son finalist belli oluyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş, yarın Akatlar'da Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Galip gelen takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında yarın Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Galip gelen tarafın finale yükseleceği mücadele, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak. Seriyi kazanan ekip, finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını sahasında 82-79 kazanan Beşiktaş, seride öne geçen taraf oldu. İkinci karşılaşmada deplasmanda 101-79 galip gelen Bahçeşehir Koleji seriye denge getirirken, uzatmalara giden üçüncü mücadelede de rakibini 98-95 mağlup ederek seride 2-1 üstünlük sağladı.

Dusan Alimpijevic'in öğrencileri ise deplasmanda oynanan dördüncü maçı 73-71 kazanarak seriyi 2-2'ye taşıdı.

Finale çıkacak takımı belirleyecek mücadele yarın 20.30'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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