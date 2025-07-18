Beşiktaş, Avusturya Kampını Tamamlayarak İstanbul'a Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Futbol A Takımı, Avusturya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Siyah-beyazlı ekip, burada dört hazırlık maçı oynadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile yapacağı maça hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam edecek.

Beşiktaş Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a döndü.

Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına 4 Temmuz'da giden siyah-beyazlılar, sezon öncesi hazırlıklarının buradaki etabını tamamladı. Beşiktaş kafilesi, sabah saatlerinde Viyana Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi.

Avusturya kampında dört hazırlık maçı yapan siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 24 Temmuz Perşembe günü oynayacağı Shakhtar Donetsk karşılaşmasına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla'nın en çok satan modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı

Tesla'yı detaylıca inceleyen Türk vatandaşı şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.