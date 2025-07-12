Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenmanlara Devam Ediyor

Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenmanlara Devam Ediyor
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Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, iki grup halinde gerçekleştirildi ve kuvvet çalışması ile tamamlandı.

İSTANBUL, -BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında yarın 18.00'de Datenpol Arena'da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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