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Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında kazandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Danaş - Spor
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Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında kazandı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında Mainz 05'i 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden Cenk Tosun'un 24'üncü dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Viktoria Plzen maçının 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, Boyd'un yerine Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi. Ismael, Mainz 05 karşısında; Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, N'Koudou ve Cenk Tosun 11'ni sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılar, üstün oynadığı karşılaşmada 24'üncü dakikada Cenk Tosun'un tek golüyle Alman ekibini mağlup etmeyi başardı. Salih'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Yarın sabah yapacağı antrenmanla Avusturya kampını noktalayacak olan siyah-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul'a dönecek.


- Avusturya
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Cenk Tosun Avusturya Beşiktaş Almanya Spor Haberler

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