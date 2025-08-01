Beşiktaş Avrupa'ya Veda Etti, Başakşehir Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elendi. Başakşehir FK ise Cherno More'u 4-0 yenerek Konferans Ligi'nde 3'üncü tura yükseldi. Diğer Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hazırlıkları devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi İkinci ön eleme turu rövanş maçında Polonya'da Shakhtar Donestk ile karşılaşan Beşiktaş, 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 4-2 kaybeden ve Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St Patricks ile eşleşti. Beşiktaş ilk maçı 7 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

BAŞAKŞEHİR FK

- UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir FK, Cherno More'u 4-0 mağlup ederek 3'üncü tura yükseldi. İstanbul ekibi, 3'üncü turda Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY

12.00 Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçına hazırlanacak.

TSYD ANKARA KUPASI

17.30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

VOLEYBOL U19 DÜNYA ŞAMPİYONASI

15.00 Türkiye - Küba

BASKETBOL U16 KADINLAR HAZIRLIK MAÇI

18.00 Türkiye - Romanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

ATV'nin tarih dizisinde radikal karar: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var

Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.