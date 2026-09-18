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Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında evinde Fransa Ligue 1 takımı Marsilya’yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş lig aşamasına galibiyetle başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında evinde Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş lig aşamasına galibiyetle başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde eski adı grup, yeni ismi lig aşaması olan formatta 12. kez boy gösterdi. Kartal, lig aşamasına konuk ettiği Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başladı. Siyah-beyazlı takım, eski adı da UEFA Kupası olan organizasyonda 9 kez elemeleri geçerek, 2 defa da doğrudan grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda oynayan Kara Kartal, üst üste 3 sezonda da grubu 4. tamamladı. 2010-2011'de de Avrupa Ligi gruplarında yer alan siyah-beyazlılar, ikinci olarak üst tura çıktı. 2011-2012 sezonunda bu turnuvada yeniden grup aşamasında mücadele eden Beşiktaş, lider olarak 3. tura yükseldi. 2014-2015'te Avrupa Ligi gruplarında bulunan siyah-beyazlılar, lider olarak üst tura adını yazdırdı. 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında grubunu 3. bitiren Beşiktaş, 2019-2020'de 4. ve son basamakta yer aldı. Siyah-beyazlı takım, 2023-2024'te de 3. sırada yer alarak Avrupa'ya veda etti.

Beşiktaş, son olarak 2024-2025 sezonunda lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremeyerek elendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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