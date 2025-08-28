Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne'ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda 20.00'de başlayan karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çaldı. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlendi.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu Beşiktaş yakaladı. 19'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rafa'nın penaltı noktasına çevirdiği topa Abraham bekletmeden vuruşunu yaptı, top savunmadan geri döndü. Siyah-beyazlılar, 42'nci dakikada yine Abraham ile gole yaklaşsa da tabelayı değiştiremedi. Konuk ekip, 45+2'nci dakikada Oyedeji'nin bulduğu golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Uduokhai, sol çizgide rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarıda değişikliklerle oyuna müdahale etse de istediği sonucu alamadı. Karşılamada başka gol olmadı ve sahasında Lausanne'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.

TARAFTARDAN TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncularına tepki gösterdi. Geride olunan süreçte rakibin topa daha çok sahip olmasıyla birlikte Beşiktaşlı taraftarlar oyuncularını ıslıklarla protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarların karşılaşmanın son anlarında topa daha çok sahip olan Lausanne'ı alkışlamaları da dikkatlerden kaçmadı.