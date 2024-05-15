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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Ayrıca, Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen öğrenciler, Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Siyah-beyazlılara özel ziyaret

Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen öğrenciler, Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ziyaret sonunda takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Spor

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