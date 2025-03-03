Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor

Erdoğan'dan Avrupa birliğine çarpıcı uyarı: Giderek zorlaşıyor
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imzasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler

Beşiktaş, armasını yeniledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

122. yıl dönümünü kutlayan Beşiktaş, kulüp armasının yenilendiğini duyurdu. Yenilenen arma, eski form üzerine çizildi ve Türk bayrağının boyutu büyütüldü. Ayrıca arma üzerindeki 'B', 'J' ve 'K' harfleri ve '1', '9', '0' ve '3' rakamları aynı boyuta ve kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı.

122. yılını kutlayan Beşiktaş, kulüp armasının yenilendiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, mevcut aramada küçük değişikliklere gitti.

BEŞİKTAŞ'IN ARMASI YENİLENDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Şanlı armamız, Kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.

Beşiktaş, armasını yeniledi

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

122. kuruluş yıl dönümümüzde taraftarlarımızın beğenisine sunulan yenilenen armamızda yapılan düzenlemeler şöyle:

Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi.

122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı.

Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu.

"B", "J" ve "K" harfleri aynı boyuta ve "1", "9", "0" ve "3" rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş, armasını yeniledi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
img

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
img

Semih Şentürk'ten eşine milyon dolarlık jest
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

şaka mı bu eskiyle yeni aynı resim

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

FENEVRASYONLU UYUUZ KUSLAR TFF BASVURSUN AYNI LOGOYU KALLANSINLAR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDurmus kavas:

Gercekten cok manidar olmuş yeni arması :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar

Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.