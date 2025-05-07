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Beşiktaş, Antrenmanı Taraftara Açık Yapacak

Beşiktaş, Antrenmanı Taraftara Açık Yapacak
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Beşiktaş Kulübü, futbol A takımının yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda yapacağı antrenmanın taraftara açık olacağını duyurdu. Taraftarlar, ücretsiz biletlerini alarak antrenmanı izleme fırsatı bulacak.

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımının yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda yapacağı antrenmanın taraftara açık olacağını açıkladı.

Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00'dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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