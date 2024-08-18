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Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Beşiktaş, mücadeleyi kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Beşiktaş savunmasının kaptırdığı topu önünde bulan Van de Streek, ceza sahasına koşu yapan Larsson'a pasını aktardı. Larsson'un bekletmeden pasında Samudio, kaleci Mert'in solundan topu ağlara gönderdi. 0-1

13. dakikada Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden Rashica'nın derinlemesine pasında Ciro Immobile, yaptığı vuruşla yakın direkten meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

23. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, son çizgiye inerek Veysel Sarı'dan sıyrıldı ve topu içeri çevirdi. Ciro Immobile'nin tek vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu önüne alan Rashica'nın vuruşunda kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, kaleci Piric'i geçerek çaprazdan yaptığı vuruşta Kelven, kayarak topu çizgiden çıkardı. Arka direğe yönelen meşin yuvarlağı alan Semih'in vuruşunda Veysel Sarı'ya çarpan top uzaklaştı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Necip Uysal, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Emrecan Uzunhan, Erdoğan Yeşilyurt, Sander Van de Streek, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Güray Vural, Braian Samudio, Sam Larsson

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Doğukan Özkan, Amar Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Jakub Kaluzinski, Emre Uzun, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Samudio (dk. 1) (Antalyaspor), Ciro Immobile (dk. 13 ve 23) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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