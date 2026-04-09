Beşiktaş-Antalyaspor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın açılışında yarın oynanacak Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçında hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakada Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.