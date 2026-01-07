Haberler

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bireysel çalıştı

Güncelleme:
Beşiktaş, Antalya kampında ikinci devre hazırlıklarına devam ederken, Cengiz Ünder antrenmana takımdan ayrı bireysel olarak katıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın liderliğindeki çalışmalar koşu, kondisyon ve taktik antrenmanları içeriyor.

BEŞİKTAŞ'IN, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampındaki antrenmanında Cengiz Ünder takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman koşu ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından siyah-beyazlılar dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına taktik çalıştırdı. Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder ise takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
