Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'da sezonun ikinci yarı hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı ve taktik uygulamaların yapıldığı öğrenildi.
Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.
Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor