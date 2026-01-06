Haberler

Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'da sezonun ikinci yarı hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı ve taktik uygulamaların yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.

Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
