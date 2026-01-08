Beşiktaş, yoğun yağış ve rüzgar altında hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını olumsuz hava şartlarına rağmen Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında sürdürdü. Yoğun yağış ve rüzgar altında gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip sabah saat 11.00'de salonda yaptığı çalışmanın ardından, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya indi. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmaya başladı. - ANTALYA