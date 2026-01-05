Haberler

Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Güncelleme:
Beşiktaş, devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'da çift antrenman gerçekleştiriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanlar, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ devre arası çalışmalarına, Antalya'da çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

