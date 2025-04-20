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Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u 23 Sayı Farkla Geçti

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BASKETBOL Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 96-73 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın başında geride kalan siyah-beyazlılar, ikinci periyotta toparlanarak öne geçti ve son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü.

İZMİR,

SALON: ENKA

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7

BEŞİKTAŞ: Fibabanka: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2

1'İNCİPERİYOT: 28-25

DEVRE: 41-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-77

BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 96-73 yendi. Siyah-beyazlılar maçın ilk çeyreğini 28-25 geride tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 49-41 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'a 77-53 üstünlük sağladı. Son periyotta da üstünlüğü bırakmayan Beşiktaş, salondan 23 sayı farkla galip ayrıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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