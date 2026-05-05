Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 81 Aliağa Petkim Spor: 69

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş, evinde Aliağa Petkim Spor'u 81-69'luk skorla yendi. Maçta Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu 15 sayıyla Brynton Lemar oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Aliağa Petkim Spor'u 81-69 mağlup etti.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş: Brynton Lemar 15, Berk Uğurlu 5, Anthony Brown 9, Yiğit Arslan 5, Conor Morgan 12, Matt Thomas 11, Devon Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Vitto Brown 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Aliağa Petkim Spor: Blumbergs 6, Stanley Whittaker 14, David Efianayi 12, Emre Sonsırma, Jehyve Floyd 7, Yannick Franke 15, Michael Flowers, Mustafa Kurtuldum 4, Martynas Sajus 11, Selim Şav

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 23-21 (Beşiktaş lehine)

Devre: 43-37 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 64-50 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
