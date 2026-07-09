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Alexander Nübel, Beşiktaş'ın 202. yabancı futbolcusu oldu

Alexander Nübel, Beşiktaş'ın 202. yabancı futbolcusu oldu
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Beşiktaş, Bayern Münih'ten transfer ettiği kaleci Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 202. yabancı futbolcu ve 14. Alman oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın, Alman ekibi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı file bekçisi Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 202. yabancı futbolcu oldu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alexander Nübel, Kartal'ın tarihindeki 202. yabancı futbolcu oldu. Beşiktaş, bugüne kadar 58 farklı ülkeden 201 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Paderborn'da A takıma yükseldi

TSV Tudorf altyapısında futbol hayatına başladıktan sonra Padenborn altyapısına geçen Nübel, ardından çeşitli yaş kategorilerinde oynadıktan sonra yine Paderborn'da ilk A takım deneyimini yaşadı.

2015-2016 sezonunda Schalke 04'e transfer olan başarılı eldiven, ardından 2020-2021 sezonunda yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Bu süreçte Fransız ekibi Monaco ve Stuttgart'ta da kiralık olarak kaleyi koruyan Nübel artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

14. Alman futbolcu

Alexander Nübel, siyah-beyazlıların tarihindeki 14. Alman futbolcu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen ilk Alman futbolcu yine bir kaleci olan Raimond Aumann'dı.

Kartal'da daha sonra sırasıyla Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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