Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı. Yeni transfer Tiago Djalo, ilk antrenmanına katıldı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Tiago Djalo, ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Öte yandan Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo, siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sonlandıracak ve saat 15.45'te özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
