Beşiktaş Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.15'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya gidecek. - İSTANBUL