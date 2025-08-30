Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Giderken Kafilede Yeni Transferler Yer Aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, müsabakanın oynanacağı Antalya'nın Alanya ilçesine gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Alanya'daki Gazipaşa Havalimanı'na hareket etti.

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kafilesinde sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic yer almadı.

Öte yandan yeni transferler El Bilal Toure ile Tiago Djalo kamp kadrosuna dahil edildi.

Kafilede Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ile Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.