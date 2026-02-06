Haberler

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kocaelispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
