Beşiktaş, Alanyaspor ile 19. Randevusuna Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. İki takım arasındaki 18 resmi maçta Beşiktaş 10 galibiyetle öne çıkarken, son 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle bu kulvarda 19. kez karşı karşıya gelecek.

İlk kez resmi maçlarda 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 18 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 35 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 19 gol kaydetti.

Beşiktaş, son 4 maçta kazanamadı

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 4 müsabakada galip gelemedi.

Ligde 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise İstanbul ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Alanya'daki 10. maç

Ligde iki ekip, Alanya'da 10. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Alanya'da oynanan 4 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 14, Alanyaspor 12 gol kaydetti.

Farklı skorlar

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı.

İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022 ile Alanya'da 2016-2017 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.

Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 18 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu

Çığlıklar sınırı aşamadı, Türk vatandaşı tampon bölgede can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı

Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırıp tekme tokat dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.