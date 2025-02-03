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Gelirken rekor kırmıştı: Taraftarların transfer beklediği Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

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Cher Ndour'un kiralık sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Al-Musrati'yi de kiralık gönderdi. Libyalı orta saha, Ligue 1 takımlarından Monaco'ya sezon sonuna kadar kiralandı. siyah-beyazlıların 1 milyon euro kiralama bedeli alacağı anlaşmada 11 milyon euro satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ara transfer döneminde henüz takviye yapmayan Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya kiralıktan sonra Cher Ndour'un kiralık sözleşmesini feshetmişti. Siyah-beyazlılarda bir orta saha ile daha yollar ayrıldı. Al-Musrati, satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gelirken rekor kırmıştı: Taraftarların transfer beklediği Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

ANLAŞMA ŞARTLARI

Monaco, Musrati için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak. Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

MUSRATI'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Al-Musrati, geçen sezonun devre arasında 11 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların en pahalı transferi konumunda. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Libyalı orta sahanın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gelirken rekor kırmıştı: Taraftarların transfer beklediği Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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