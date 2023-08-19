Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı
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Beşiktaş, genç futbolcusu Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Bosna Hersek ekibi Sarajevo'ya kiralık olarak gittiğini duyurdu. 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olan Hasic, daha önce de Ümraniyespor ve Göztepe'ye kiralanmıştı. Bosna Hersekli oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarına devem eden Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Bosna Hersek ekibi Sarajevo'ya kiralık olarak gittiğini açıkladı.
SARAJEVO'YA KİRALANDI
Beşiktaş, 22 yaşındaki genç oyuncusu Ajdin Hasic'in FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar, Hasic'i 2020 yılında Dinamo Zagreb'in ikinci takımından kadrosuna katmıştı. Hasic, daha önce de Ümraniyespor ve Göztepe'ye kiralanmıştı. Bosna Hersekli oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.