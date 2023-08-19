Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Sarajevo'ya kiraladı

Beşiktaş, genç futbolcusu Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Bosna Hersek ekibi Sarajevo'ya kiralık olarak gittiğini duyurdu. 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olan Hasic, daha önce de Ümraniyespor ve Göztepe'ye kiralanmıştı. Bosna Hersekli oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.