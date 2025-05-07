Beşiktaş, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara ve basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL