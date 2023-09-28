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Beşiktaş, Adana Demir hezimetiyle Süper Lig'de 35 yıl sonra bir ilki yaşadı

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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olurken, 35 yıl sonra da bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlılar, 1988 yılından sonra Süper Lig'de ilk kez Mavi Şimşekler'e yenildi.

Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor, 4-2 kazanırken 35 yıl sonra bir ilk yaşandı.

1988 YILINDAN SONRA BİR İLK

Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor'a 1988 yılının ardından ilk kez yenildi. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez bir maçta ceza sahası dışından 2 golü de yine Adana Demirspor'dan yedi. Beşiktaş'a karşı son olarak Matias Vargas ve Balotelli ceza sahası dışından gol atmıştı.

Beşiktaş, Adana Demir hezimetiyle Süper Lig'de 35 yıl sonra bir ilki yaşadı

ADANA DEMİR, BEŞİKTAŞ'A İLK KEZ 4 ATTI

6 gollü maçta Adana Demirspor'da Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı bir ilki gerçekleştirdi. Mavi Şimşekler, tarihinde ilk kez siyah-beyazlılara bir maçta 4 gol attı.

Beşiktaş, Adana Demir hezimetiyle Süper Lig'de 35 yıl sonra bir ilki yaşadı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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