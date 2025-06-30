Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular
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Bright Osayi-Samuel, babasının Beşiktaş'tan haberi olmadan ekstra para istediğini söyleyerek Serdal Adalı'ndan yeni bir görüşme istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Öte yandan İngiliz basını, Beşiktaş'ın transferini veto ettiği Bright Osayi-Samuel'in İngiltere Championship takımlarından Birmignhgam ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Süper Lig devi Beşiktaş'a transferi iptal olan Bright Osayi-Samuel, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'dan imza için ricada bulundu ama bu istek kabul görmedi.

TRANSFERİ SON ANDA YATTI

Siyah-beyazlılar Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun babası Nelson Osayi, siyah-beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bunun üzerine Osayi'nin Beşiktaş'a transferi durduruldu.

Osayi'nin babasının ekstra ücret talebine sinirlenen başkan Serdal Adalı "Osayi Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık." sözleriyle transferi iptal etti.

"BABAM BENDEN HABERSİZ ARADI"

Yaşananların ardından gazeteci Fatih Doğan, Osayi Samuel'in Serdal Adalı ile görüşerek "Babam benden habersiz aradı ve transferi bozdu, olanlardan haberim yok. Yeniden konuşalım." ricasında bulundu. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Osayi'nin bu talebini kabul etmedi ve transfer görüşmelerinin sonlandığını yineledi.

BEŞİKTAŞ OLMADI BIRMINHGAM

Öte yandan İngiliz basını, Beşiktaş'ın transferini veto ettiği Bright Osayi-Samuel'in İngiltere Championship takımlarından Birmignhgam ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Hadi git Birmignhgam sana 1,9 milyon euro versin bakalım aç gözlüler

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Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

iyi ki olmadı

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