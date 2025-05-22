Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
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Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yeni transferlerinden olan Elan Ricardo'nun geleceği belli oldu. Genç oyuncu, önümüzdeki sezon başka bir takıma kiralık gönderilecek. Devre arasında takıma katılan bir diğer isim Keny Arroyo ise performansıyla hocasından tam not aldı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Independiente del Valle'den renklerine bağladığı Keny Arroyo ve La Equidad'dan transfer ettiği Elan Ricardo'nun takımdaki gelecekleri belli oldu.

SOLSKJAER'DEN ARROYO'YA TAM NOT

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, Arroyo'nun son haftalardaki çıkışından oldukça memnun olduğu ifade edildi. Norveçli teknik adamın, hem Rizespor hem de Bodrum FK maçlarında genç oyuncuya tekrar şans vereceği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ve scouting sorumlusu Eduard Graf'la gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Solskjaer, Arroyo'nun takımda mutlaka kalmasını istiyor. Genç oyuncuya yeni sezonda daha fazla sorumluluk verilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

RICARDO KİRALIK GÖNDERİLECEK

Öte yandan bir diğer genç isim Elan Ricardo için farklı bir karar alındı. Şu ana dek resmi maçlarda hiç forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunun, Süper Lig'de daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması planlanıyor.

Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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