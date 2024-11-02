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Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında şok

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında şok
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş'ta sarı kart gören Emirhan Topçu, cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki futbolcu, ligin 12. haftasındaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'a ilk yarıda kötü haber geldi.

EMİRHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Barak'a yaptığı faul sonrasında 28. dakikada sarı kart gördü. 24 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

MUSRATI VE IMMOBILE DE SINIRDA

Öte yandan siyah-beyazlılarda Al Musrati ve Ciro Immobile de Kasımpaşa karşısında sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu da sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında yer alamayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemin yıldız:

çok büyük şok tüh ne olacak şimdi.

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Haber YorumlarıMGk:

Hakem diye taraftarı 1 hafta kandırırsın önce top oynayacaksın sonra ağlayacaksın

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