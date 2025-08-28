Beşiktaş'a ikinci yarının 12. saniyesinde kırmızı kart

Güncelleme:
Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, Konferans Ligi play-off turunda oynanan Lausanne maçının ikinci yarısının 12. saniyesinde kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş işe Lausanne karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ KIRMIZI KART GÖRDÜ

1-1 biten ilk maçın rövanşında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş, 46. dakikada Felix Uduokhai'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

12. SANİYEDE OYUNDAN ATILDI

Siyah-beyazlılarda deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ikinci yarının henüz 12. saniyesinde kırmızı kart gördü. Uduokhai, soyunma odasına tünelleri yumruklayarak girdi. Kartal, Uduokhai'nin kırmızı kartının ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
