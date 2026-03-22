Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Üst adale yırtığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Malili futbolcu El Bilal Toure'den Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber geldi.

EL BILAL TOURE'NİN SAKATLIK SÜRECİ UZADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Yaklaşık 10 gün içerisinde sahalara geri dönmesi beklenen 24 yaşındaki El Bilal Toure'nin sakatlık süreci uzadı. Malili futbolcunun, Fatih Karagümrük mücadelesinde kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRACAK

Sakatlık sürecinin uzamasıyla birlikte golcü oyuncunun Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de sahada olamayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, çıktığı 18 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Toure, sezon sonuna kadar gol sayısını 15'e çıkarırsa sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.