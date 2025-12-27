Haberler

Beşiktaş'a 241 gole katkı yapan golcü

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Torino'nun 34 yaşındaki santrforu Duvan Zapata ile ilgileniyor. Kolombiyalı forvet, kariyerinde çıktığı 478 maçta 173 gol ve 68 asistlik performans sergiledi.

Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TAN ZAPATA'YA KANCA

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen 34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Duvan Zapata'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 8 Aralık 2025 tarihinde Torino'nun Milan ile oynadığı ve Zapata'nın da 1 gol attığı maça scout gönderdiği belirtildi. Ayrıca, Beşiktaş'ın transfer planının Zapata'nın mevcut sözleşmesini devralmak ve şartlarını iyileştirmek olduğunu belirtilirken, Nisan ayında 35 yaşında olacak olan Zapata için bu detayın önemli olduğunu vurgulandı.

BASKIYI DAHA DA ARTIRACAK

Haberin devamında, Cagliari'nin de Zapata için girişimde bulunduğu ancak yüksek maaşının transferi zorlaştırdığı, Beşiktaş'ın ise Torino'nun kararını beklerken transferde baskıyı daha da artıracağı dile getirildi.

241 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon 12 maçta forma giyen Zapata, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, kariyerinde çıktığı 478 maçta ise 173 gol ve 68 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumları5g82znc92j:

34 yaş mı dede mi alacaksınız

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

250 yaşında falan birini alsınlar. üzerine kredi çeksinler. ölürse borcu ödemek zorunda da kalmazlar. millet genç alır biz mezarcı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

