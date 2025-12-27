Beşiktaş'a 241 gole katkı yapan golcü

Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TAN ZAPATA'YA KANCA

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen 34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Duvan Zapata'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 8 Aralık 2025 tarihinde Torino'nun Milan ile oynadığı ve Zapata'nın da 1 gol attığı maça scout gönderdiği belirtildi. Ayrıca, Beşiktaş'ın transfer planının Zapata'nın mevcut sözleşmesini devralmak ve şartlarını iyileştirmek olduğunu belirtilirken, Nisan ayında 35 yaşında olacak olan Zapata için bu detayın önemli olduğunu vurgulandı.

BASKIYI DAHA DA ARTIRACAK

Haberin devamında, Cagliari'nin de Zapata için girişimde bulunduğu ancak yüksek maaşının transferi zorlaştırdığı, Beşiktaş'ın ise Torino'nun kararını beklerken transferde baskıyı daha da artıracağı dile getirildi.

241 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon 12 maçta forma giyen Zapata, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, kariyerinde çıktığı 478 maçta ise 173 gol ve 68 asistlik skor katkısı üretti.