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Beşiktaş, 19 Ekim'deki Trabzonspor derbisi hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA
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