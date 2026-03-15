Haberler

Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendi. Ev sahibi Gençlerbirliği, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.

BAŞKENTTE İLK GOL OLAITAN'DAN

Beşiktaş, 56. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza sahasına yönelen Oh'un şutunda kaleci Velho şutu kurtardı ama önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Olaitan, topu ağlara gönderdi.

ORKUN'UN NEFİS GOLÜYLE FARK İKİYE ÇIKTI

Beşiktaş, 66. dakikada nefis bir golle farkı ikiye çıkardı. Orkun Kökçü, sol kanatta çizgiye neredeyse sıfır noktadan kullandığı frikikte topu doğrudan ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ 3 PUANA UZANDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 49 puana yükselerek dördüncü sıradaki konumunu sürdürdü. Gençlerbirliği ise 25 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

