Berra Çiftçi, Türkiye Şampiyonasında 2 Altın ve 1 Gümüş Madalya Kazandı

Berra Çiftçi, Türkiye Şampiyonasında 2 Altın ve 1 Gümüş Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Berra Çiftçi, Zonguldak'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda, 'Çift Kızlar' ve 'Karma Çiftler' kategorilerinde birincilik kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. 'Tek Kızlar' kategorisinde ise ikincilik elde etti.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Berra Çiftçi, Zonguldak'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Çiftçi, "Çift Kızlar ve Karma Çiftler" kategorilerinde Türkiye şampiyonu, "Tek Kızlar"da ise ikincilik elde ederek turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berra Çiftçi ile gurur duyduklarını belirtti.

Çiftçi'nin daha büyük başarılara imza atacağını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Evladımızla gurur duyuyoruz. Azmi bizlere gösteriyor ki yürekten istenirse, inanılırsa ve emek verilirse hiçbir şey engel değildir. Onun gibi çocuklarımızın içinde ne büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bizim görevimiz, bu cevheri ortaya çıkarmak ve onlara yol açmak. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki evlatlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Gerçek azmin önünde hiçbir engel duramaz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.