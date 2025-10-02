Haberler

Berke Özer üst üste 3 penaltı kurtardı, Lille Roma'yı tek golle yendi
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Lille, deplasmanda Roma'yı 1-0 yendi. Lille kalesini koruyan Berke Özer, karşılaşmada 3 kez penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Roma ile Lille karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Lille, 1-0'lık skorla kazandı.

LILLE'DEN TEK GOL

Fransız ekibi Lille'e deplasmanda galibiyeti getiren tek golü 6. dakikada Harald Haralsson kaydetti.

BERKE ÖZER'DEN 3 PENALTI KURTARIŞI

Karşılaşmanın 85. dakikasında Roma penaltı kazandı ve maçta inanılmaz anlar yaşandı. Topun başına gelen Artem Dovbyk'in penaltı vuruşunu Berke Özer çıkardı ancak hakem Erik Lambrechts, çizgi ihlali nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Artem Dovbyk bir kez daha penaltıda Berke Özer'in soluna vurdu ve yeniden milli kaleciyi geçemedi. Ancak hakem yine çizgi ihlali nedeniyle penaltının tekrarına karar verdi. Roma'da bu kez Matias Soule topun başına geçti. Berke Özer bu penaltıyı da kurtardı.

3 PUAN LILLE'İN

Berke Özer'in sahne aldığı maçta Lille kazandı vepuanını 6'ya yükseltti. Roma 3 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Roma, Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Lille, PAOK'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
